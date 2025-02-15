Мария Клюндикова о возвращении в «Спаркс»: «Хочется быть лидером команды, показать свои лучшие качества»
Российская центровая присоединится к «Лос-Анджелес Спаркс».
– Вы возвращаетесь в «Лос-Анджелес», за который в последний раз выступали в 2019 году. С чем связан такой затяжной перерыв? И почему решили продолжить карьеру в женской НБА?
– Очень соскучилась по международным матчам. Хотела продолжать выступать за океаном и дальше, но не получалось по разным причинам – ковид, СВО, беременность. Сейчас, когда вернулась в баскетбол после рождения ребенка, поняла, что из-за отсутствия европейских соревнований мне не хватает именно международного опыта. Уровень баскетбола в женской НБА очень высокий, игроки там и мощнее, и быстрее. Раз есть возможность, нужно ехать и продолжать развиваться там.
– Контракт только на ближайший сезон?
– Да. Это старый контракт новичка. Он замораживается, был рассчитан как раз на три сезона. Четвертый тоже закреплен, но уже на других условиях. Я, как игрок с большим победным опытом, горю желанием выигрывать и дальше. Хочется быть лидером команды, показать свои лучшие качества и заслужить игровое время.
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