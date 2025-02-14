Андрей Кириленко о возвращении Клюндиковой в WNBA: «Рад, что она смогла вернуться в баскетбол спустя год после рождения ребенка»

Андрей Кириленко отреагировал на возвращение Марии Клюндиковой в WNBA.

«Рад за Машу, что она смогла вернуться в баскетбол спустя год после рождения ребенка. Очень приятно снова видеть ее на паркете. Понятно, что полноценное возвращение займет определенное время. Отлично, что ее карьера продолжается, что она пробует себя дальше в женской НБА. Желаем ей успехов, будем следить за ней, как и за драфтом Анастасии Олаири Косу.

«Лос‑Анджелес Спаркс» – команда с большими традициями. Лиза Лесли долгое время была лицом команды, Женя Белякова брала титул с «искрами», Кэндис Паркер успела поиграть и за УГМК, и за «Спаркс». Ждем воссоединения больших брендов: «Спаркс» и «Лос‑Анджелес Лейкерс». Может, Маша увидит Луку Дончича (улыбается)», – заявил президент РФБ.