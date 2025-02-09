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Алексей Карванен: «После реабилитации ноги Егора Демина стали сильнее на 30%»

Алексей Карванен рассказал о физическом прогрессе Егора Демина.

«Со своим баскетбольным IQ Егор не затерялся бы сейчас ни в одном клубе НБА. Вопрос только в том, какую задачу ставит перед собой клуб, который будет выбирать на драфте.

За полгода в США он сильно окреп, стала другой работа и сила ног. После реабилитации от полученной травмы колена его ноги стали сильнее на 30%. Это говорит о том, что люди очень серьезно работают над его физикой. Плюс я не вижу у Егора каких-то серьезных провалов в защите. Он отлично стоит на ногах, толкается и с большими, и с маленькими. Через него очень тяжело бросать.

Джонатан Гивони (драфт-эксперт ESPN) считает, что Егор недостаточно быстр по прямой по сравнению с маленькими защитниками.

Если есть какой-то недостаток скорости по прямой, это все нивелируется размерами, уловками. Но через год-полтора Демин не будет никому уступать, в том числе в этом компоненте», – рассудил агент российского разыгрывающего.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Спорт-Экспресс»
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