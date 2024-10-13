Стивен Эй Смит ответил Сью Берд по поводу Кейтлин Кларк: «Никто в НБА не жаловался, когда появился Майкл Джордан»

Стивен Эй Смит отметил вклад Кейтлин Кларк в росте популярности WNBA.

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит ответил бывшей баскетболистке женской НБА Сью Берд, которая ранее заявила, что лига обязана высоким рейтингом не только Кларк, но и другим баскетболисткам.

«Мэджик Джонсон сделал много хорошего для НБА, Лэрри Берд сделал много хорошего для НБА, но когда появился Майкл Джордан , они отступили. Не на баскетбольной площадке, но никто не жаловался на внимание, которое он получил. Одна из причин была в том, что они понимали, что он этого заслуживает.

Знаете, в чем была другая причина? Это создало репутацию НБА, взорвало рейтинги и перевело матчи НБА в прайм-тайм. Если дамы, то есть все вы коллективно полностью поймете эту концепцию, без обид, вы тоже разделите выгоду от того, что придет кто-то вроде Кейтлин Кларк , кто-то с таким же влиянием», – сказал Смит.