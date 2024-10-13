Стивен Эй Смит ответил Сью Берд по поводу Кейтлин Кларк: «Никто в НБА не жаловался, когда появился Майкл Джордан»
Эксперт ESPN Стивен Эй Смит ответил бывшей баскетболистке женской НБА Сью Берд, которая ранее заявила, что лига обязана высоким рейтингом не только Кларк, но и другим баскетболисткам.
«Мэджик Джонсон сделал много хорошего для НБА, Лэрри Берд сделал много хорошего для НБА, но когда появился Майкл Джордан, они отступили. Не на баскетбольной площадке, но никто не жаловался на внимание, которое он получил. Одна из причин была в том, что они понимали, что он этого заслуживает.
Знаете, в чем была другая причина? Это создало репутацию НБА, взорвало рейтинги и перевело матчи НБА в прайм-тайм. Если дамы, то есть все вы коллективно полностью поймете эту концепцию, без обид, вы тоже разделите выгоду от того, что придет кто-то вроде Кейтлин Кларк, кто-то с таким же влиянием», – сказал Смит.
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