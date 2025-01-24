Донте Дивинченцо не потребуется операция, защитник пройдет повторный осмотр через 3 недели
«Миннесота» получила обнадеживающую информацию по Донте Дивинченцо.
Ранее МРТ выявила растяжение 3-й степени большого пальца левой ноги защитника. Клуб провел дополнительные консультации с рекомендованным профильным специалистом. В результате осмотра защитник избежал операции.
Состояние пальца стабильное. Баскетболист пройдет повторный осмотр через 3 недели.
27-летний защитник набирает 11 очков, 3,7 подбора и 3,6 передачи за 26,5 минуты в среднем. Дивинченцо получил более важную роль в ротации незадолго до травмы.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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