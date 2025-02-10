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Никола Йокич и Трэй Янг стали игроками недели в своих конференциях НБА

НБА выбрала лучших игроков 16 недели.

Ими стали центровой «Денвера» Никола Йокич на Западе и разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг на Востоке.

На счету Йокича 29,8 очка, 10,8 подбора и 10,3 передачи, трипл-дабл в среднем. «Денвер» одержал 4 победы.

В активе Трэя Янга 31,3 очка и 10,5 передачи. «Хоукс» завершили неделю с результатом 3-1.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Сommunications
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Баскетбол - фото
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