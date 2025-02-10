Никола Йокич и Трэй Янг стали игроками недели в своих конференциях НБА
НБА выбрала лучших игроков 16 недели.
Ими стали центровой «Денвера» Никола Йокич на Западе и разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг на Востоке.
На счету Йокича 29,8 очка, 10,8 подбора и 10,3 передачи, трипл-дабл в среднем. «Денвер» одержал 4 победы.
В активе Трэя Янга 31,3 очка и 10,5 передачи. «Хоукс» завершили неделю с результатом 3-1.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Сommunications
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем