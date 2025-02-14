Юрист Екатерина Гордон о деле Яниса Тиммы: «Ему передали компромат на Анну. Его убила правда»
Екатерина Гордон прокомментировала ход проверки дела Яниса Тиммы.
«По итогам нашего личного расследования, Янису передали компромат на Анну, который он чисто по-человечески не смог переварить. Мы также знаем, какого рода обвинения поступали от него Анне.
При этом, полагаю, что говорить о том, что его убили, ни одного основания нет. Его убила, фигурально выражаясь, правда, но это не уголовная статья», – написала юрист в соцсетях.
Тело 32‑летнего экс-игрока «Химок», УНИКСа и «Зенита» было обнаружено в ночь на 17 декабря 2024 года в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. По предварительным данным, Тимма покончил с собой.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Екатерины Гордон
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