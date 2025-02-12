Юрист Екатерина Гордон о пересмотре дела Тиммы: «Не думаю, что будет возбуждено уголовное дело, но всплывут интересные подробности»
Материалы по делу о смерти бывшего супруга певицы Анны Седоковой вернули на дополнительную проверку.
– Дело Яниса Тиммы на дополнительной проверке. Какие вы видите перспективы?
– Мы ходатайствовали о дополнительной проверке, жаловались на досрочное прекращение работ следственных органов, поскольку еще не было результатов технической экспертизы телефона, не были опрошены родственники, а они хотели бы быть опрошены. Не думаю, что будет возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до суицида», но уверена, что всплывут интересные и важные для широкой аудитории подробности. Про то, что Яниса кто‑то убил или довел до суицида, именно в правовом смысле слова говорить не приходится, но определенные события его, безусловно, к этому склонили. Это больше лежит в области морали. Я считаю, что следственные органы должны в любом случае довести свою работу до конца.
– К чему вы склоняетесь?
– Я думаю, что это был очень наивный, добрый парень, который перед своим трагическим поступком узнал, что мир совсем не тот, который он сам себе однажды придумал, и не смог совладать с правдой.
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