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Юрист Екатерина Гордон о пересмотре дела Тиммы: «Не думаю, что будет возбуждено уголовное дело, но всплывут интересные подробности»

Юрист Екатерина Гордон прокомментировала ситуацию с пересмотром дела Яниса Тиммы.

Материалы по делу о смерти бывшего супруга певицы Анны Седоковой вернули на дополнительную проверку.

– Дело Яниса Тиммы на дополнительной проверке. Какие вы видите перспективы?

– Мы ходатайствовали о дополнительной проверке, жаловались на досрочное прекращение работ следственных органов, поскольку еще не было результатов технической экспертизы телефона, не были опрошены родственники, а они хотели бы быть опрошены. Не думаю, что будет возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до суицида», но уверена, что всплывут интересные и важные для широкой аудитории подробности. Про то, что Яниса кто‑то убил или довел до суицида, именно в правовом смысле слова говорить не приходится, но определенные события его, безусловно, к этому склонили. Это больше лежит в области морали. Я считаю, что следственные органы должны в любом случае довести свою работу до конца.

– К чему вы склоняетесь?

– Я думаю, что это был очень наивный, добрый парень, который перед своим трагическим поступком узнал, что мир совсем не тот, который он сам себе однажды придумал, и не смог совладать с правдой.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
Янис Тимма
происшествия
logoЕдиная лига ВТБ
Анна Седокова
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