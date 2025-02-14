Джеймс Харден о 49 минутах в матче с «Ютой»: «Сказал Лю, чтобы не убирал меня с игры. На перерыв надо уходить красиво»
Джеймс Харден объяснил большие игровые минуты в матче с «Ютой».
«Клипперс» победили «Джаз» в овертайме со счетом 120:116, Харден набрал 32 очка, 10 подборов, 7 передач, 3 перехвата и 2 блок-шота за 49 минут.
«Сказал Тайрону Лю, чтобы не убирал меня с игры. Мы обязаны были побеждать в этом матче.
На перерыв надо уходить красиво», – заявил 35-летний защитник.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
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