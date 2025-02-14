Джеймс Харден о 49 минутах в матче с «Ютой»: «Сказал Лю, чтобы не убирал меня с игры. На перерыв надо уходить красиво»

Джеймс Харден объяснил большие игровые минуты в матче с «Ютой».

«Клипперс » победили «Джаз» в овертайме со счетом 120:116, Харден набрал 32 очка, 10 подборов, 7 передач, 3 перехвата и 2 блок-шота за 49 минут.

«Сказал Тайрону Лю, чтобы не убирал меня с игры. Мы обязаны были побеждать в этом матче.

На перерыв надо уходить красиво», – заявил 35-летний защитник.