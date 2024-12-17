Джеймс Харден набрал 41 очко и 6 передач в победном матче с «Ютой»

Джеймс Харден стал главным героем матча с «Ютой».

Звездный защитник «Клипперс » набрал 41 очко и 6 передач за 31 минуту в победной встрече с «Ютой» (144:107).

Харден реализовал 11 из 17 с игры, включая 7 дальних попаданий, а также 12 из 14 с линии.