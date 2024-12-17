Джеймс Харден набрал 41 очко и 6 передач в победном матче с «Ютой»
Джеймс Харден стал главным героем матча с «Ютой».
Звездный защитник «Клипперс» набрал 41 очко и 6 передач за 31 минуту в победной встрече с «Ютой» (144:107).
Харден реализовал 11 из 17 с игры, включая 7 дальних попаданий, а также 12 из 14 с линии.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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