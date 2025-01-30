«Это моя вина». Тайрон Лю рассказал, что Джеймс Харден извинился перед командой за 6 потерь в первой половине

Джеймс Харден извинился перед игроками «Клипперс» в перерыве матча со «Сперс».

«Джеймс совершил шесть потерь в первой половине матча. И ни одной во второй половине.

В перерыве он вышел к команде и признал: «Это моя вина. Парни, мне нужно играть лучше», – рассказал главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю .

Матч закончился победой «Клипперс » – 128:116. Харден набрал 21 очко, сделал 11 передач и 6 потерь.