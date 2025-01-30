«Это моя вина». Тайрон Лю рассказал, что Джеймс Харден извинился перед командой за 6 потерь в первой половине
Джеймс Харден извинился перед игроками «Клипперс» в перерыве матча со «Сперс».
«Джеймс совершил шесть потерь в первой половине матча. И ни одной во второй половине.
В перерыве он вышел к команде и признал: «Это моя вина. Парни, мне нужно играть лучше», – рассказал главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю.
Матч закончился победой «Клипперс» – 128:116. Харден набрал 21 очко, сделал 11 передач и 6 потерь.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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