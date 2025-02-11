«Он просит меня опекать его по всей площадке. Он знает, кто это?» Виктор Вембаньяма рассказал забавную историю о Де’Аароне Фоксе

Виктор Вембаньяма рассказал забавную историю с матча против «Вашингтона».

«Я слышал как, как игроки «Вашингтона » сейчас разговаривали об этом. Одному из них сказали опекать Де’Аарона Фокс по всей площадке. Де’Аарон прошел и заработал штрафные броски. Этот игрок подходит к своему партнеру по команде и говорит: «Он просит меня опекать его по всей площадке. Он знает, кто это?» – посмеялся центровой «Сан-Антонио ».