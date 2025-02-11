«Он просит меня опекать его по всей площадке. Он знает, кто это?» Виктор Вембаньяма рассказал забавную историю о Де’Аароне Фоксе
Виктор Вембаньяма рассказал забавную историю с матча против «Вашингтона».
«Я слышал как, как игроки «Вашингтона» сейчас разговаривали об этом. Одному из них сказали опекать Де’Аарона Фокс по всей площадке. Де’Аарон прошел и заработал штрафные броски. Этот игрок подходит к своему партнеру по команде и говорит: «Он просит меня опекать его по всей площадке. Он знает, кто это?» – посмеялся центровой «Сан-Антонио».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем