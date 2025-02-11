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«Он просит меня опекать его по всей площадке. Он знает, кто это?» Виктор Вембаньяма рассказал забавную историю о Де’Аароне Фоксе

Виктор Вембаньяма рассказал забавную историю с матча против «Вашингтона».

«Я слышал как, как игроки «Вашингтона» сейчас разговаривали об этом. Одному из них сказали опекать Де’Аарона Фокс по всей площадке. Де’Аарон прошел и заработал штрафные броски. Этот игрок подходит к своему партнеру по команде и говорит: «Он просит меня опекать его по всей площадке. Он знает, кто это?» – посмеялся центровой «Сан-Антонио».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста Гектора Ледесмы в соцсети X
logoВиктор Вембаньяма
logoВашингтон
logoНБА
logoСан-Антонио
logoДе'Аарон Фокс
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