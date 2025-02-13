Дрэймонд Грин: «Лига предупредила, что в последних матчах я играл слишком агрессивно»

Дрэймонд Грин заявил, что прилив новой энергии привлек внимание лиги.

«Планка поднята. Мы все это чувствуем по Стефу Карри в последних четырех матчах, и это здорово.

На днях я получил предупреждение от лиги. В последних матчах я играл слишком агрессивно, и они предупреждают меня. Что это значит? Я не знаю, но, по-видимому, то, что я нахожусь в режиме «иди и победи», является проблемой», – сказал форвард «Голден Стэйт » в своем подкасте.