Джо Лэйкоб: «Если мы можем иметь дело с Дрэймондом Грином, то сработаемся с кем угодно»
Джо Лэйкоб прокомментировал риски в обмене Джимми Батлера.
Форвард известен конфликтным складом характера и перешел в «Голден Стэйт» после серьезного противостояния с «Хит».
«Мы решили, что если уж можем иметь дело с Дрэймондом Грином, то сработаемся с кем угодно.
Майк Данливи хорошо его знает. Это большое наше преимущество. Стеф и Дрэймонд знакомы с ним и хорошо к нему относятся. Не думаю, что с этой стороны есть какие-то серьезные опасения. Он будет счастлив здесь. Приходит в отличную организацию, которая о нем позаботится, будет выкладываться на площадке за нас, а мы сделаем все для него. Так все организовано, и я не предвижу никаких проблем», – заявил владелец клуба.
Генменеджер «Уорриорз» Майк Данливи и Джимми Батлер вместе играли за «Чикаго».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
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