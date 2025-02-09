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Джо Лэйкоб: «Если мы можем иметь дело с Дрэймондом Грином, то сработаемся с кем угодно»

Джо Лэйкоб прокомментировал риски в обмене Джимми Батлера.

Форвард известен конфликтным складом характера и перешел в «Голден Стэйт» после серьезного противостояния с «Хит».

«Мы решили, что если уж можем иметь дело с Дрэймондом Грином, то сработаемся с кем угодно.

Майк Данливи хорошо его знает. Это большое наше преимущество. Стеф и Дрэймонд знакомы с ним и хорошо к нему относятся. Не думаю, что с этой стороны есть какие-то серьезные опасения. Он будет счастлив здесь. Приходит в отличную организацию, которая о нем позаботится, будет выкладываться на площадке за нас, а мы сделаем все для него. Так все организовано, и я не предвижу никаких проблем», – заявил владелец клуба.

Генменеджер «Уорриорз» Майк Данливи и Джимми Батлер вместе играли за «Чикаго».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
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