Джимми Батлер поблагодарил Дрэймонда Грина: «Он подсказывает мне, куда бежать»

Джимми Батлер поблагодарил Дрэймонда Грина за помощь в адаптации.

«Я пока что знаю мало комбинаций, так что он подсказывает мне, куда бежать, где находиться на площадке. И я весьма благодарен за это.

Он был очень добр, понимая, что я новичок здесь, хотя уже давно выступаю в лиге. Он указывает мне путь, и я очень благодарен за это Дрэймонду », – заявил новобранец «Уорриорз».

Джимми перешел в «Голден Стэйт » в результате обмена из «Майами» и набрал 24 очка в дебюте за команду.