Джимми Батлер поблагодарил Дрэймонда Грина: «Он подсказывает мне, куда бежать»
Джимми Батлер поблагодарил Дрэймонда Грина за помощь в адаптации.
«Я пока что знаю мало комбинаций, так что он подсказывает мне, куда бежать, где находиться на площадке. И я весьма благодарен за это.
Он был очень добр, понимая, что я новичок здесь, хотя уже давно выступаю в лиге. Он указывает мне путь, и я очень благодарен за это Дрэймонду», – заявил новобранец «Уорриорз».
Джимми перешел в «Голден Стэйт» в результате обмена из «Майами» и набрал 24 очка в дебюте за команду.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем