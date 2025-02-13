Чендлер Парсонс: «Алексей Лень отказался продать мне его игровой номер за 50 000 долларов»

Чендлер Парсонс рассказал, как Алексей Лень отказался продать свой игровой номер.

«Во время моего последнего сезона в НБА меня обменяли в «Атланту». Я предложил Алексу Леню 50 000 долларов за его номер на майке, 25, и он сказал мне нет.

Так что ему не нужны деньги. Ему не нужны деньги», – рассказал бывший игрок НБА .