3

Чендлер Парсонс: «Алексей Лень отказался продать мне его игровой номер за 50 000 долларов»

Чендлер Парсонс рассказал, как Алексей Лень отказался продать свой игровой номер.

«Во время моего последнего сезона в НБА меня обменяли в «Атланту». Я предложил Алексу Леню 50 000 долларов за его номер на майке, 25, и он сказал мне нет.

Так что ему не нужны деньги. Ему не нужны деньги», – рассказал бывший игрок НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Run It Back on FanDuel TV
logoАлексей Лень
logoНБА
logoАтланта
logoЛейкерс
logoЧендлер Парсонс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Алексей Лень отыграл 22 минуты в дебютной игре за «Лейкерс» после травмы Джексона Хэйса
9сегодня, 09:59
«Лейкерс» могут приобрести еще одного бигмена
42вчера, 17:22
Алексей Лень официально перешел в «Лейкерс»
46вчера, 05:40Фото
Алексей Лень продолжит карьеру в «Лейкерс»
26вчера, 04:26
Рекомендуем
Главные новости
Брайан Уиндхорст: «Не думаю, что конец Леброна Джеймса близок»
5сегодня, 13:38
«Торонто» не планирует выкупать контракт Криса Буше
сегодня, 13:21
Юсуф Нуркич: «Орландо» не хватает одного игрока. Это мой маленький приятель из «Портленда»
3сегодня, 13:15
Единая лига ВТБ. ЦСКА примет «Астану», «Зенит» сыграет с УНИКСом
1сегодня, 13:06
Рейтинг новичков НБА. Стефон Касл лидирует, Зак Иди – на 2-й строчке
6сегодня, 11:55
«Егор Демин – среди наиболее подходящих «Оклахоме» кандидатов». Разыгрывающий попал на 7-ю строчку в мок-драфте No Ceilings
8сегодня, 11:20
Этторе Мессина: «Европейский баскетбол скоро потеряет молодежь из-за контрактов в американских университетах»
5сегодня, 10:55
Этторе Мессина: «Я навредил нескольким игрокам в своей карьере. Мне нужны те, кто не будут зависеть от моего настроения»
сегодня, 10:44
Лука Дончич: «Проблемы с потерями и штрафными. Перерыв поможет мне отвлечься и поработать над своей формой»
12сегодня, 10:30
Алексей Лень отыграл 22 минуты в дебютной игре за «Лейкерс» после травмы Джексона Хэйса
9сегодня, 09:59
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Кущенко: «На Матче звезд Лиги ВТБ пройдут мероприятия, посвященные 80-й годовщине Победы»
15 минут назад
Никита Моргунов: «Алексею Шведу нужно время на адаптацию в Единой лиге ВТБ»
42 минуты назад
Премьер-лига. Женщины. «Енисей» примет УГМК, «Надежда» сыграет с МБА и другие матчи
сегодня, 12:03
Захар Ведищев может перейти из «Енисея» в «Динамо-Владивосток»
сегодня, 11:33
Эксперт Колин Каухерд: «Никс» – очень хорошая команда, но им не сравниться с «Бостоном»
1вчера, 19:51
«Я здесь, чтобы учиться». Пол Джордж заявил, что играть с Джоэлом Эмбиидом оказалось сложнее, чем ожидалось
5вчера, 16:04
Эргин Атаман может пропустить матч Кубка Греции из-за боли в пояснице
вчера, 14:37
Костас Адетокумбо стал игроком «Мурсии»
вчера, 13:22
Андрей Ведищев: «После трех поражений выиграть у «Пармы» – это для «Локо» уже дело престижа»
вчера, 10:23
Костас Адетокумбо покинул «Панатинаикос» и планирует перейти в «Мурсию»
211 февраля, 19:46
Рекомендуем