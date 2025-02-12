Алексей Лень продолжит карьеру в «Лейкерс»

«Лейкерс» наши нового центрового.

Калифорнийский клуб договорился о подписании контракта с центровым Алексеем Ленем (31 год, 213 см).

«Лейкерс » переключились на Леня после того, как сделка лос-анджелесского клуба по приобретению Марка Уильямса сорвалась. Для освобождения места в составе «озерники» отчислят Кристиана Вуда .

Лень планировал присоединиться к «Индиане» после отчисления из «Вашингтона», но в итоге все же не будет подписывать контракт с «Пэйсерс».

Лень перешел из «Сакраменто» в «Вашингтон» перед дедлайном в результате трехстороннего обмена с участием «Мемфиса», но вскоре был отчислен. В 35 матчах сезона он набирал 1,5 очка и 1,8 подбора в среднем за игру.