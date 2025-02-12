«Лейкерс» могут приобрести еще одного бигмена
«Лейкерс» могут отчислить Кэма Реддиша или Шейка Милтона.
По словам журналиста The Athletic Йована Бухи, Кристиан Вуд может оказаться не единственным игроком, отчисленным из «Лейкерс».
Поскольку Алексей Лень считается ненадежным вариантом на позиции центрового — скорее, игроком третьей пятерки — «Лейкерс» могут рассмотреть возможность приобретения еще одного бигмена, например, Келли Олиника, Лэрри Нэнса-младшего или Криса Буше.
Чтобы подписать еще одного игрока, «Лейкерс» придется кого-то отчислить. По мнению Бухи, под угрозой находятся форвард Кэм Реддиш и защитник Шейк Милтон.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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