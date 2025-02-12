22

«Лейкерс» могут приобрести еще одного бигмена

«Лейкерс» могут отчислить Кэма Реддиша или Шейка Милтона.

По словам журналиста The Athletic Йована Бухи, Кристиан Вуд может оказаться не единственным игроком, отчисленным из «Лейкерс».

Поскольку Алексей Лень считается ненадежным вариантом на позиции центрового — скорее, игроком третьей пятерки — «Лейкерс» могут рассмотреть возможность приобретения еще одного бигмена, например, Келли Олиника, Лэрри Нэнса-младшего или Криса Буше.

Чтобы подписать еще одного игрока, «Лейкерс» придется кого-то отчислить. По мнению Бухи, под угрозой находятся форвард Кэм Реддиш и защитник Шейк Милтон.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал журналиста The Athletic Йована Бухи
logoЛейкерс
logoКэм Реддиш
logoШейк Милтон
logoАлексей Лень
logoНБА
возможные переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. «Даллас» примет «Голден Стэйт», «Хьюстон» встретится дома с «Финиксом» и другие матчи
2сегодня, 16:37
Брайан Уиндхорст посмеялся над аналитикой ESPN: «Компьютеру не нужно защищаться против Николы Йокича»
5сегодня, 16:28
Лука Дончич может пропустить матч против «Юты» из-за травмы голени
24сегодня, 14:52
Майка Луки Дончича с дебютного матча за «Лейкерс» может быть продана за миллион долларов
2сегодня, 14:06
Рекомендуем
Главные новости
Энтони Дэвис пропустит много времени, но вернется в этом сезоне. Операция не потребуется
213 минут назад
Дрэймонд Грин: «После обмена Джимми Батлера, Стеф Карри сказал, что это последняя попытка»
323 минуты назад
Джабари Смит планирует вернуться 21 февраля в матче против «Миннесоты»
40 минут назад
Брайан Уиндхорст: «Все идет к тому, что «Финикс» обменяет Кевина Дюрэнта»
546 минут назад
Федерация баскетбола Санкт-Петербурга аннулировала результат матча, который завершился с разницей в 267 очков
31сегодня, 17:13
Егор Демин – 8-й в прогнозе на драфт НБА-2025 от ESPN
10сегодня, 17:05
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» взял реванш у «Пармы», «Пари НН» принимает МБА-МАИ
27сегодня, 16:49Live
НБА. «Даллас» примет «Голден Стэйт», «Хьюстон» встретится дома с «Финиксом» и другие матчи
2сегодня, 16:37
Премьер-лига. Женщины. «Самара» в гостях обыграла «Нефтяник»
сегодня, 16:32
Брайан Уиндхорст посмеялся над аналитикой ESPN: «Компьютеру не нужно защищаться против Николы Йокича»
5сегодня, 16:28
Ко всем новостям
Последние новости
«Я здесь, чтобы учиться». Пол Джордж заявил, что играть с Джоэлом Эмбиидом оказалось сложнее, чем ожидалось
3сегодня, 16:04
Эргин Атаман может пропустить матч Кубка Греции из-за боли в пояснице
сегодня, 14:37
Костас Адетокумбо стал игроком «Мурсии»
сегодня, 13:22
Андрей Ведищев: «После трех поражений выиграть у «Пармы» – это для «Локо» уже дело престижа»
сегодня, 10:23
Костас Адетокумбо покинул «Панатинаикос» и планирует перейти в «Мурсию»
2вчера, 19:46
Эндрю Уиггинс об обмене: «Это НБА»
4вчера, 19:24
Деандре Эйтон травмировал ногу в бесконтактной ситуации
4вчера, 14:25
Эргин Атаман: «Многие большие игроки боятся приходить в «Панатинаикос»
вчера, 14:12
Адриатическая лига. «Партизан» крупно обыграл «Задар», «Црвена Звезда» уступила «Будучности» в овертайме
110 февраля, 21:18
«Варезе» отправил в отставку главного тренера Эрмана Мандоле
10 февраля, 18:59
Рекомендуем