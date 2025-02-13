Алексей Лень отыграл 22 минуты в дебютной игре за «Лейкерс» после травмы Джексона Хэйса

Алексей Лень провел первый матч за «Лейкерс».

31-летний центровой перешел в клуб из Лос-Анджелеса, чтобы укрепить слабо укомплектованную переднюю линию состава.

Центровой Джексон Хэйс отыграл всего 7 минут и получил удар по лицу, в результате которого покинул площадку и не вернулся.

Алексей Лень получил 22 минуты игрового времени, набрав 4 очка, 7 подборов, 2 передачи и 1 блок-шот при 2 точных из 5 бросков с игры.

Главный тренер команды Джей Джей Редик назвал его выступление «нормальным», приняв во внимание сложные условия для дебюта «большого».