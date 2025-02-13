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Захар Ведищев может перейти из «Енисея» в «Динамо-Владивосток»

Захар Ведищев может сменить команду.

24-летний защитник перешел в «Енисей» из «Локо» этим летом, но получил ограниченное игровое время. На его счету 2,8 очка за 9,7 минуты в среднем в 21 матче.

Ведищев может продолжить карьеру в «Динамо-Владивосток». В прошлом году за этот клуб, выигравший Суперлигу, выступал его младший брат Михаил Ведищев.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Перехват», канал в сети Telegram
Захар Ведищев
logoЕнисей
Михаил Ведищев
суперлига Россия
logoЕдиная лига ВТБ
Динамо-Владивосток
возможные переходы
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