Захар Ведищев может перейти из «Енисея» в «Динамо-Владивосток»

Захар Ведищев может сменить команду.

24-летний защитник перешел в «Енисей » из «Локо» этим летом, но получил ограниченное игровое время. На его счету 2,8 очка за 9,7 минуты в среднем в 21 матче.

Ведищев может продолжить карьеру в «Динамо-Владивосток ». В прошлом году за этот клуб, выигравший Суперлигу, выступал его младший брат Михаил Ведищев.