Центровой Кирилл Михеев перешел из «Уралмаша» в «Динамо-Владивосток»
Кирилл Михеев продолжит карьеру в Суперлиге.
Центровой (26 лет, 213 см) проводил 4-й сезон в «Уралмаше», набирая 1,5 очка и 2 подбора за 8 минут в среднем в Единой лиге ВТБ.
Михеев дважды выигрывал Суперлигу и получил бронзу Кубка России.
О подписании баскетболиста сообщило владивостокское «Динамо». Клуб занимает 4-ю строчку турнира с результатом 13-5.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Динамо»
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