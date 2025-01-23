Центровой Кирилл Михеев перешел из «Уралмаша» в «Динамо-Владивосток»

Кирилл Михеев продолжит карьеру в Суперлиге.

Центровой (26 лет, 213 см) проводил 4-й сезон в «Уралмаше », набирая 1,5 очка и 2 подбора за 8 минут в среднем в Единой лиге ВТБ.

Михеев дважды выигрывал Суперлигу и получил бронзу Кубка России.

О подписании баскетболиста сообщило владивостокское «Динамо ». Клуб занимает 4-ю строчку турнира с результатом 13-5.