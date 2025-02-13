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Этторе Мессина: «Я навредил нескольким игрокам в своей карьере. Мне нужны те, кто не будут зависеть от моего настроения»

Этторе Мессина дал откровенное интервью.

«В последнее время я гораздо спокойнее, спасибо игрокам за это. Когда выходишь на арену, ты словно ведешь болид «Формулы-1». Если в машине что-то не так, ты боишься разбиться. Это похоже на тренерскую работу.

Проблемы возникают, когда начинается кризис уверенности в команде, и игрокам это передается. Многим отличным тренерам удается прятать свои чувства, страхи, эмоции. Мне же нужны игроки, которые не будут зависеть от моего настроения.

К сожалению, это так. К счастью, у меня было много таких.

Но я навредил некоторым игрокам в моей карьере. Хорошо это понимаю и очень сожалею. Но баскетболистам тоже нужно уметь понимать тренера», – заключил главный тренер «Милана».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
logoМилан
logoЭтторе Мессина
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logoTurkish Airlines EuroLeague
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