Джейсон Тейтум, Виктор Вембаньяма и Никола Йокич – в Топ-10 моментов игрового дня НБА

НБА представила подборку лучших моментов игрового дня.

Первые места в Топ-10 по итогам матчей 31 января заняли Джейсон Тейтум («Бостон »), Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио ») и Никола Йокич («Денвер »).