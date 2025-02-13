Дуэйн Уэйд перенес операцию по удалению злокачественной опухоли в почке в декабре 2023 года

Дуэйн Уэйд поборол рак.

У бывшего баскетболиста начались боли в животе в конце 2023 года, после чего он впервые с окончания игровой карьеры обратился к врачам. Обследование показало наличие опухоли, которая оказалась злокачественной.

В результате проведенной в декабре того же года операции Уэйд потерял порядка 40% почки, но избавился от рака.