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Чендлер Парсонс: «Лука Дончич выйдет на тропу войны. Ставлю на титул MVP в следующем сезоне»

Чендлер Парсонс описал ожидания от дебюта Луки Дончича.

Словенский разыгрывающий был обменян в «Лейкерс» во время реабилитации после травмы и должен дебютировать за новый клуб в матче с «Ютой».

«Он долго отсутствовал, будет немного выбиваться из ритма, особенно учитывая новую игровую систему. Луке нужно будет поймать свой темп. Он настолько талантлив, что в любом случае найдет возможность набирать очки, вставать на штрафную линию. Будет весело, просмотрю каждую его секунду на паркете.

Ожидаю, что он выйдет на тропу войны. Поставлю на то, что он возьмет титул MVP в следующем сезоне. Думаю, что он будет рвать и метать. Он безусловно почувствовал себя оскорбленным. И это понятно. Мы все на его месте, через полгода после финала, были бы разозлены.

Готов увидеть его в будущем в лучшей форме в его карьере и в роли монстра на площадке», – заключил бывший баскетболист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Run It Back
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