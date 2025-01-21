34 очка и 6 передач от Джейлена Брансона помогли «Никс» впервые в сезоне обыграть «Хоукс»

Джейлен Брансон помог «Никс» победить принципиального соперника.

34 очка и 6 передач от звездного разыгрывающего стали одним из ключевых факторов победы «Нью-Йорка » над «Атлантой» (119:110).

В понедельник состоялась третья встреча команд, две предыдущие остались за «Хоукс».

За 39 минут Брансон реализовал 12 из 18 с игры и 7 из 11 с линии.