Энтони Дэвис пропустит много времени, но вернется в этом сезоне. Операция не потребуется

Энтони Дэвису не потребуется операция.

Об этом сообщает журналист ESPN Тим Макмэн.

«Ожидается, что Энтони Дэвису не понадобится операция для лечения растяжения приводящей мышцы. В данной ситуации ему достаточно отдыха и реабилитации.

Он пропустит значительное время. Ожидается, что Энтони Дэвис вернется в состав «Мэверикс» рано или поздно в этом сезоне», – сказал Макмэн.