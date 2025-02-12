Энтони Дэвис пропустит много времени, но вернется в этом сезоне. Операция не потребуется
Энтони Дэвису не потребуется операция.
Об этом сообщает журналист ESPN Тим Макмэн.
«Ожидается, что Энтони Дэвису не понадобится операция для лечения растяжения приводящей мышцы. В данной ситуации ему достаточно отдыха и реабилитации.
Он пропустит значительное время. Ожидается, что Энтони Дэвис вернется в состав «Мэверикс» рано или поздно в этом сезоне», – сказал Макмэн.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Vito Corleonie в соцсети X
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