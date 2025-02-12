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У Дэниэла Гэффорда растяжение связки колена. Игрок «Далласа» пройдет повторный осмотр через 2 недели

«Мэверикс» отчитались о состоянии еще одного травмированного игрока .

У бигмена Дэниэла Гэффорда диагностировано растяжение связки колена. Игрок «Далласа» пройдет повторный осмотр через 2 недели.

Гэффорд получил повреждение колена в матче с «Кингз» (128:129 ОТ) в понедельник в результате столкновения в момент постановки заслона. Игрок «Мэвз» покинул площадку лишь с посторонней помощью.

Техасцы уже играют без травмированных представителей передней линии Энтони Дэвиса, Пи Джей Вашингтона, Дерека Лайвли и Дуайта Пауэлла.

В этом сезоне Дэниэл в среднем набирает 12,3 очка, 6,9 подбора и 1,9 блок-шота за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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