Энтони Дэвис заинтересован в продлении контракта с «Далласом» (Дэйв Макменамин)
Энтони Дэвис готов надолго задержаться в «Мэверикс».
Как сообщает инсайдер ESPN Дэйв Макменамин, бигмен заинтересован в продлении контракта с «Далласом».
Дэвис, как отмечается, беспокоился о долгосрочных перспективах «Лейкерс» с учетом возраста Леброна Джеймса. Теперь он находится в той же возрастной категории, что и другая звезда «Далласа» Кайри Ирвинг. Энтони был первым выбором на драфте в 2012-м, через год после аналогичного выбора разыгрывающего техасцев.
Генеральный менеджер «Мэвз» Нико Харрисон тесно сотрудничал с Дэвисом, когда тот был его бренд-менеджером в Nike.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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