Энтони Дэвис заинтересован в продлении контракта с «Далласом» (Дэйв Макменамин)

Энтони Дэвис готов надолго задержаться в «Мэверикс».

Как сообщает инсайдер ESPN Дэйв Макменамин, бигмен заинтересован в продлении контракта с «Далласом ».

Дэвис , как отмечается, беспокоился о долгосрочных перспективах «Лейкерс» с учетом возраста Леброна Джеймса. Теперь он находится в той же возрастной категории, что и другая звезда «Далласа» Кайри Ирвинг. Энтони был первым выбором на драфте в 2012-м, через год после аналогичного выбора разыгрывающего техасцев.

Генеральный менеджер «Мэвз» Нико Харрисон тесно сотрудничал с Дэвисом, когда тот был его бренд-менеджером в Nike.