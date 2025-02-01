Деджонте Мюррэй из «Нового Орлеана» получил разрыв ахилла
Деджонте Мюррэй выбыл на длительный срок.
Разыгрывающий «Нового Орлеана» получил разрыв ахилла правой ноги в матче с «Бостоном» (116:118) в пятницу.
Мюррэй, который пропустил 17 матчей в начале сезона из-за перелома руки, начинал встречу со средней результативностью 17,9 очка, а также был лидером команды по передачам (7,6) и перехватам (2,1) за игру.
«Пеликанс» по ходу сезона постоянно имеют дело с травмами и идут с результатом 12-27. Звезды команды Брэндон Ингрэм, Зайон Уильямсон и Мюррэй ни разу не выходили на площадку вместе в этом чемпионате.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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