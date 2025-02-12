Эксперт Колин Каухерд: «Никс» – очень хорошая команда, но им не сравниться с «Бостоном»

Колин Каухерд считает, что «Никс» не способны дать бой нынешним «Селтикс».

«Я считаю, что НБА всегда лучше, когда «Никс» на высоте.

«Никс» – очень хорошая баскетбольная команда, но им не сравниться с «Бостоном », – сказал эксперт.