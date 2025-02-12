Эксперт Колин Каухерд: «Никс» – очень хорошая команда, но им не сравниться с «Бостоном»
Колин Каухерд считает, что «Никс» не способны дать бой нынешним «Селтикс».
«Я считаю, что НБА всегда лучше, когда «Никс» на высоте.
«Никс» – очень хорошая баскетбольная команда, но им не сравниться с «Бостоном», – сказал эксперт.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт The Volume в соцсети X
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