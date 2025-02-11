Брэндон Ингрэм и «Торонто» договорились о продлении контракта – 120 млн долларов за 3 года
Брэндон Ингрэм продлит контракт с «Торонто».
Форвард согласился продлить соглашение с канадским клубом на три года и 120 миллионов долларов. В контракт будет включена опция игрока на сезон-2027/28.
Ингрэм (27 лет, 203 см) перешел из «Нового Орлеана» в «Торонто» перед дедлайном в обмен на Брюса Брауна, Келли Олиника, один драфт-пик первого раунда и один выбор во втором раунде.
Ингрэм набирал 22,2 очка, 5,6 подбора и 5,2 передачи в среднем в 18 матчах за «Пеликанс» в этом сезоне.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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