Брэндон Ингрэм и «Торонто» договорились о продлении контракта – 120 млн долларов за 3 года

Брэндон Ингрэм продлит контракт с «Торонто».

Форвард согласился продлить соглашение с канадским клубом на три года и 120 миллионов долларов. В контракт будет включена опция игрока на сезон-2027/28.

Ингрэм (27 лет, 203 см) перешел из «Нового Орлеана» в «Торонто » перед дедлайном в обмен на Брюса Брауна, Келли Олиника, один драфт-пик первого раунда и один выбор во втором раунде.

Ингрэм набирал 22,2 очка, 5,6 подбора и 5,2 передачи в среднем в 18 матчах за «Пеликанс» в этом сезоне.