Масаи Уджири: «Рассматриваем Брэндона Ингрэма как неотъемлемую часть будущего «Рэпторс»
Масаи Уджири прокомментировал переход Брэндона Ингрэма в «Торонто».
«Мы рассматриваем Брэндона как неотъемлемую часть будущего этой команды. Он первоклассный скорер, у него очень разнообразный набор атакующих навыков, и добавление его в наш молодой костяк имеет важное значение, поскольку мы продолжаем стремиться к победе.
Мы приветствуем Брэндона, но нам нужно действительно поблагодарить Брюса Брауна и Келли Олиника. Они были профессионалами и лидерами, и они были отличными партнерами по команде и примером для всех нас. Мы желаем им всего наилучшего в будущем», – сказал президент «Рэпторс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Торонто»
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