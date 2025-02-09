Алексей Карванен: «Не удивлюсь, если Егора Демина возьмут очень высоко, потому что какой-то клуб будет остро нуждаться в разыгрывающем»

Алексей Карванен рассказал о перспективах Егора Демина на драфте НБА.

«Это важная работа журналистов и аналитиков, но в итоге все сводится к простой формуле. Кто будет выбирать на драфте первым, вторым, третьим и так далее. То есть речь про очередность выбора в лотерее и какая позиция будет нужна каждому конкретному клубу. Вы же видите, что на матчах BYU регулярно присутствует Дэнни Эйндж , приходил Стив Керр , другие известные персоны из мира баскетбола и не только, скауты клубов НБА . Поэтому не удивлюсь, если Егора возьмут очень высоко, потому что какой-то клуб, выбирающий в начале лотереи, будет остро нуждаться в разыгрывающем. Понятно, что у Егора есть небольшие проблемы с процентом реализации трехочковых. Однако на это закрывают глаза, потому что понимают, что это все нарабатывается. Но мало у кого в мире есть такой дар плеймейкера, как у Егора. И это при росте 204 см.

Думаю, Кевин Янг нисколько не пожалел, что сделал ставку на Егора. Все прекрасно понимали риски, что он новичок, но, учитывая то, какую роль он играет в командных построениях, я думаю, что все довольны», – поделился агент.