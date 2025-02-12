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Юсуф Нуркич дебютирует за «Шарлотт» в матче против «Орландо»

Юсуф Нуркич готов провести первый матч за «Шарлотт».

Бывший центровой «Финикса» дебютирует за «Шарлотт» в среду в матче против «Орландо». Игровое время новобранца будет ограничено.

На прошлой неделе перед дедлайном обменов «Санз» отправили Нуркича (30 лет, 213 см) и пик первого раунда драфта 2026 года в «Хорнетс» в обмен на форварда Коди Мартина (29 лет, 198 см), защитника Василие Мицича (31 год, 195 см) и пик второго раунда драфта-2026.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера Криса Хэйнса в соцсети X
logoЮсуф Нуркич
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