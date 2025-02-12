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Евролига представила клубам-акционерам планы расширения

Евролига представила два формата возможного расширения.

Евролига провела двухдневную встречу клубов-акционеров, на которой руководители лиги представили план расширения турнира до 20 команд.

Первый вариант расширения не предусматривает изменение формата. Это означает 38 туров в регулярном чемпионате и начало сезона через неделю после завершения Евробаскета-2025.

Альтернативой является формат с двумя конференциями по 10 команд в каждой, где все команды играют по 18 матчей против соперников из той же конференции и по одному матчу с каждой командой из другой конференции, половина из которых дома, а половина — на выезде. В общей сложности каждая команда проведет 28 матчей.

Помимо этого, клубы Евролиги снова обсудили планы НБА в Европе и возможную продажу доли собственности. Кроме того, «Маккаби Тель-Авив» во второй раз попросил вернуть матчи Евролиги в Тель-Авив. Требование было отклонено лигой. Противниками возвращения стали «Панатинаикос» и «Бавария».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
logoTurkish Airlines EuroLeague
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