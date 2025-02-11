Костас Адетокумбо покинул «Панатинаикос» и планирует перейти в «Мурсию»
«Панатинаикос» расстался с Костасом Адетокумбо.
Греческий клуб официально объявил о расставании с форвардом (27 лет, 208 см) по обоюдному согласию сторон.
Таким образом, чемпион НБА и Евролиги теперь является свободным агентом и, как ожидается, подпишет контракт с испанской «Мурсией», за которую пять лет назад выступал его младший брат Алекс.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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