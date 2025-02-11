Костас Адетокумбо покинул «Панатинаикос» и планирует перейти в «Мурсию»

«Панатинаикос» расстался с Костасом Адетокумбо.

Греческий клуб официально объявил о расставании с форвардом (27 лет, 208 см) по обоюдному согласию сторон.

Таким образом, чемпион НБА и Евролиги теперь является свободным агентом и, как ожидается, подпишет контракт с испанской «Мурсией», за которую пять лет назад выступал его младший брат Алекс.