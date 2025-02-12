«Новый Орлеан» планирует сохранить Брюса Брауна и Келли Олиника
Брюс Браун и Келли Олиник останутся в «Пеликанс» в следующем сезоне.
«Новый Орлеан» планирует сохранить недавно приобретенных Брюса Брауна и Келли Олиника после этого сезона.
Президент клуба Дэвид Гриффин похвалил обоих игроков за опыт, высокий баскетбольный IQ и способность растянуть оборону соперника.
Перед дедлайном «Новый Орлеан» обменял Брэндона Ингрэма в «Торонто» на Брауна, Олиника, один пик 1-го раунда и один пик 2-го раунда.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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