«Новый Орлеан» планирует сохранить Брюса Брауна и Келли Олиника

Брюс Браун и Келли Олиник останутся в «Пеликанс» в следующем сезоне.

«Новый Орлеан» планирует сохранить недавно приобретенных Брюса Брауна и Келли Олиника после этого сезона.

Президент клуба Дэвид Гриффин похвалил обоих игроков за опыт, высокий баскетбольный IQ и способность растянуть оборону соперника.

Перед дедлайном «Новый Орлеан » обменял Брэндона Ингрэма в «Торонто» на Брауна, Олиника, один пик 1-го раунда и один пик 2-го раунда.