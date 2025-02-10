Джексон Хэйс: «После каждого матча говорил Дончичу, что хотел бы играть с ним»
Оба баскетболиста сотрудничают с агентом Биллом Даффи. 24-летний центровой стал первым одноклубником, который провел ужин с новым разыгрывающим «Лейкерс» после его прилета в Лос-Анджелес.
«Когда он был в «Далласе», а я в «Новом Орлеане» в первые годы карьеры, они неоднократно пытались меня выменять. Но «Пеликанс» так и не провели эту сделку. Дончич сразу спросил, помню ли я, как они старались меня приобрести. А я напомнил, как после каждого матча против него говорил, что очень хотел бы выступать вместе с ним, если ему будет нужен «большой». Из-за того, как он двигает мяч», – рассказал Хэйс о встрече.
Дончич стал одним из инициаторов несостоявшегося обмена центрового Марка Уильямса из «Шарлотт».
Хэйс проводит почти 25 минут в среднем на площадке в последних 5 матчах, набирая 8 очков, 6,6 подбора, 2,2 передачи, 1 перехват и 1,8 блок-шота в среднем.
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