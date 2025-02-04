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Гершон Ябуселе: «Оставил «Селтикс» в прошлом. Благодарен им за то, что они изменили мою жизнь»

Гершон Ябуселе рассказал о своем настрое.

Форвард «Филадельфии» был выбран 16-м на драфте-2016 НБА, но был отчислен из «Бостона» в 2019 году.

В этом сезоне баскетболист вернулся в НБА из Европы и является объектом внимания нескольких клубов, рассчитывающих на успешное выступление в плей-офф. Ябуселе набрал 21 очко и 6 подборов в последней проигранной встрече с «Селтикс».

«Был рад показать, что могу преуспевать. Стараюсь прогрессировать в каждом матче. Стать лучше. Я оставил «Селтикс» в прошлом. Понимаю, что тогда была совсем другая ситуация. У меня нет негативных эмоций по отношению к ним.

Благодарен им за то, что они изменили мою жизнь. Взяли меня на драфте.

Опыт вне лиги, каждый шаг, который я сделал, превратили меня в нынешнего игрока. За это им спасибо.

Не беспокоюсь о возможных обменах. Больше переживаю за нашу команду. У нас начинает что-то получаться. Есть взлеты и падения, но мне кажется, что в последних матчах мы сумели показать много хорошего, старание и энергию.

Я сконцентрирован на победах, проходе в плей-ин и попытке выбраться в плей-офф. Это наша общая цель», – заключил французский форвард.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Philadelphia Inquirer
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