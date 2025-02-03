Гершон Ябуселе о слухах про возможный обмен: «Хотел бы остаться игроком «Сиксерс»

Гершон Ябуселе поделился мнением по поводу слухов про возможный обмен.

Считается, что французский бигмен «Филадельфии» интересен большинству клубов-претендентов на титул.

«Стараюсь не забивать себе этим голову. Концентрируюсь на игре, на том, что происходит прямо сейчас.

Я представляю «Сиксерс» и хотел бы остаться игроком этой команды», – заявил Ябуселе .