Гершон Ябуселе о слухах про возможный обмен: «Хотел бы остаться игроком «Сиксерс»
Гершон Ябуселе поделился мнением по поводу слухов про возможный обмен.
Считается, что французский бигмен «Филадельфии» интересен большинству клубов-претендентов на титул.
«Стараюсь не забивать себе этим голову. Концентрируюсь на игре, на том, что происходит прямо сейчас.
Я представляю «Сиксерс» и хотел бы остаться игроком этой команды», – заявил Ябуселе.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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