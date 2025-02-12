Эргин Атаман может пропустить матч Кубка Греции из-за боли в пояснице
У Эргина Атамана возникли проблемы со здоровьем.
Главный тренер «Панатинаикоса» уже несколько дней принимает лекарства из-за болезни, но в среду его состояние ухудшилось из-за острой боли в пояснице.
В отель команды был вызван врач для осмотра, в результате Атаман не смог присутствовать на запланированной пресс-конференции. Участие тренера в сегодняшнем матче 1/4 финала Кубка Греции против «Перистери» находится под вопросом.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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