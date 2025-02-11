Эргин Атаман: «Многие большие игроки боятся приходить в «Панатинаикос»

Эргин Атаман опроверг информацию, что «Пао» ищет на рынке еще одного бигмена.

«Нет. Я думаю, что многие большие игроки боятся приходить к нам, потому что знают, что сейчас на команду оказывают большое давление. Нелегко прийти играть за команду-чемпиона.

Мы ждем парня, который будет чувствовать, что придет сюда с большими амбициями и сможет справиться с этими болельщиками, атмосферой, адреналином и попытаться победить еще раз. Если мы найдем кого-то с нашими целями и нашими эмоциями, мы подумаем об этом», – сказал главный тренер «Панатинаикоса ».

Ранее сообщалось, что бывший центровой «Нового Орлеана» Даниэль Тайс отклонил два более выгодных предложения из Евролиги, включая «Панатинаикос», и подпишет контракт с «Монако».