Эргин Атаман: «Многие большие игроки боятся приходить в «Панатинаикос»
Эргин Атаман опроверг информацию, что «Пао» ищет на рынке еще одного бигмена.
«Нет. Я думаю, что многие большие игроки боятся приходить к нам, потому что знают, что сейчас на команду оказывают большое давление. Нелегко прийти играть за команду-чемпиона.
Мы ждем парня, который будет чувствовать, что придет сюда с большими амбициями и сможет справиться с этими болельщиками, атмосферой, адреналином и попытаться победить еще раз. Если мы найдем кого-то с нашими целями и нашими эмоциями, мы подумаем об этом», – сказал главный тренер «Панатинаикоса».
Ранее сообщалось, что бывший центровой «Нового Орлеана» Даниэль Тайс отклонил два более выгодных предложения из Евролиги, включая «Панатинаикос», и подпишет контракт с «Монако».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Gazzetta.gr
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