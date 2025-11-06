Джейлен Дюрен набрал 22 очка и 22 подбора в игре с «Джаз»

Джейлен Дюрен оформил крупный дабл-дабл.

Джейлен Дюрен в 4-й раз в профессиональной карьере набрал 22 и более подбора. Рекордная планка в 23 покорилась ему в игре с «Торонто» в марте 2024 года.

В победной встрече с «Джаз» (114:103) центровой «Детройта » оформил дабл-дабл – 22 очка и 22 подбора, реализовав 10 из 15 бросков с игры. 7 подборов были сделаны в атаке.