Руководители «Панатинаикоса» и «Партизана» находятся в Австралии. Они обсуждают возможность проведения в стране предсезонного турнира
Два клуба Евролиги пытаются зайти на австралийский рынок.
Руководители «Панатинаикоса» и «Партизана» в настоящее время находятся с визитом в Австралии. Они обсуждают возможность проведения предсезонного турнира имени Павлоса Яннакопулоса в 2025 году в Мельбурне или Сиднее.
Управленцы европейских клубов прибыли в Мельбурн в пятницу и посетили игру местной лиги NBL.
Предполагается, что в сентябре в Австралии в рамках турнира состоятся четыре матча с участием «Пао», «Партизана» и двух команд из австралийской лиги.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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