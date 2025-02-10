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Руководители «Панатинаикоса» и «Партизана» находятся в Австралии. Они обсуждают возможность проведения в стране предсезонного турнира

Два клуба Евролиги пытаются зайти на австралийский рынок.

Руководители «Панатинаикоса» и «Партизана» в настоящее время находятся с визитом в Австралии. Они обсуждают возможность проведения предсезонного турнира имени Павлоса Яннакопулоса в 2025 году в Мельбурне или Сиднее.

Управленцы европейских клубов прибыли в Мельбурн в пятницу и посетили игру местной лиги NBL.

Предполагается, что в сентябре в Австралии в рамках турнира состоятся четыре матча с участием «Пао», «Партизана» и двух команд из австралийской лиги.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
logoПартизан
чемпионат Австралии
logoTurkish Airlines EuroLeague
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товарищеские матчи
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