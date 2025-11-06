«Словно вечность прошла». Энтони Эдвардс вернулся на площадку в проигранном матче с «Нью-Йорком»

Энтони Эдвардс завершил реабилитацию.

Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс смог принять участие в гостевой встрече с «Никс». Его команда уступила – 114:137, Эдвардс набрал 15 очков (5 из 13 с игры) и 5 передач за 29 минут.

Игрок пропустил 4 матча, «Тимбервулвз» идут с результатом 4-4.

«Словно вечность прошла. Был очень рад вернуться.

Последствия травмы немного чувствовались (задняя поверхность бедра). Не хочется сразу действовать на максимуме. Переоценить свою готовность.

Ощущал себя замечательно. Был готов играть. Но у баскетбольных богов были другие планы», – заключил Эдвардс.