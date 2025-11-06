Видео
Донован Митчелл набрал 46 очков и 8 передач в победной игре с «Филадельфией»

Защитник «Кливленда» Донован Митчелл набрал 46 очков, 8 передач и 4 подбора за 35 минут в победной домашней игре с «Филадельфией». Митчелл реализовал 15 из 21 броска с игры, 6 из 11 трехочковых и 10 из 10 штрафных.

Разыгрывающий Дариус Гарлэнд вернулся на площадку после операции, на его счету 8 очков (3 из 11 с игры, 2 из 7 из-за дуги) и 4 передачи за 26 минут.

Центровой Джарретт Аллен оформил дабл-дабл – 24 очка (11 из 17 с игры) и 10 подборов.

Разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси ответил 27 очками (10 из 20 с игры, 2 из 5 из-за дуги), 7 подборами и 9 передачами.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
