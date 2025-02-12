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Генеральный менеджер «Бакс»: «Если Кевин Портер будет расти и совершенствоваться, то он нам подойдет»

Генеральный менеджер «Бакс» верит в Кевина Портера, несмотря на риски.

«Я думаю, у нас есть возможность помочь ему продолжить путь, по которому он идет, а это совершенствование и рост. Нет никаких сомнений, что если он продолжит расти, то он будет нам полезен.

Это не пятилетнее обязательство и не масштабная, серьезная вещь. Это ставка. Для него это возможность помочь нам, вырасти и стать лучше, и он это делает. И это то, что показала нам вся наша предварительная проверка. Если он будет это делать, то он нам подойдет. Я знаю, что он рад быть здесь, и мы рады его видеть», – сказал Джон Хорст.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
logoМилуоки
Джон Хорст
logoНБА
logoКевин Портер
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