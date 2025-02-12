Кевин Дюрэнт о 30 тысячах очков в НБА: «Это означает, что я делаю что-то правильное»
Кевин Дюрэнт прокомментировал свое историческое достижение.
Форвард «Финикса» во вторник присоединился к Леброну Джеймсу, Кариму Абдул-Джаббару, Карлу Мэлоуну, Кобе Брайанту, Майклу Джордану, Дирку Новицки и Уилту Чемберлену в элитном клубе игроков с 30 000 очков за карьеру в НБА.
«Большая честь быть в одной категории с теми людьми, которые помогли сформировать игру, продвинули ее вперед.
Это всегда было моей целью – выжимать максимум из себя каждый день. Выжимать максимум из своей карьеры. Быть упомянутым вместе с такими людьми означает, что я делаю что-то правильное», – считает Кевин.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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