Кевин Дюрэнт о 30 тысячах очков в НБА: «Это означает, что я делаю что-то правильное»

Кевин Дюрэнт прокомментировал свое историческое достижение.

Форвард «Финикса » во вторник присоединился к Леброну Джеймсу, Кариму Абдул-Джаббару, Карлу Мэлоуну, Кобе Брайанту, Майклу Джордану, Дирку Новицки и Уилту Чемберлену в элитном клубе игроков с 30 000 очков за карьеру в НБА .

«Большая честь быть в одной категории с теми людьми, которые помогли сформировать игру, продвинули ее вперед.

Это всегда было моей целью – выжимать максимум из себя каждый день. Выжимать максимум из своей карьеры. Быть упомянутым вместе с такими людьми означает, что я делаю что-то правильное», – считает Кевин .