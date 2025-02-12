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Кевин Дюрэнт 8-м в истории НБА пересек отметку в 30 тысяч очков за карьеру

Кевин Дюрэнт набрал юбилейные очки в НБА.

Форвард «Санз» стал восьмым игроком в истории НБА, который набрал 30 000 очков за карьеру.

Достижение покорилось 36-летнему баскетболисту после точного штрафного в конце третьей четверти проигранного матча против «Мемфиса» (112:119).

Дюрэнт присоединился к Леброну Джеймсу, Кариму Абдул-Джаббару, Карлу Мэлоуну, Кобе Брайанту, Майклу Джордану, Дирку Новицки и Уилту Чемберлену в элитном клубе игроков с 30 000 очков за карьеру в НБА. 

Кевин четыре раза становился самым результативным игроком по итогам сезона и остается одной из главных звезд НБА в 17-м для себя чемпионате. В среднем он набирает 27,1 очка за игру, реализуя 52% с игры.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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